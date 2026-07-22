Cifra de muertos por sismos en Venezuela supera los 5,300

...

A casi un mes del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, el balance oficial eleva la mortalidad a 5,346 personas y mantiene a 16,740 heridos, mientras continúan los trabajos de rescate y la asistencia a los damnificados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 06:04 AM.
En Internacional y editada el 22/07/2026 07:43 AM.