Cifra de muertos por sismos en Venezuela supera los 5,300

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó a través de su cuenta de Telegram que la cifra oficial de fallecidos por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el 24 de junio ha ascendido a 5,346 personas. El número de heridos se mantiene en 16,740, según el último balance publicado por las autoridades.
Los temblores, cuyo epicentro se ubicó en el estado costero de La Guaira, dejaron devastados 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron totalmente. Hasta la fecha, 6,452 personas han sido rescatadas de los escombros y 23,122 permanecen sin hogar, instaladas en campamentos improvisados en estadios, plazas y aceras, muchos sin acceso a agua corriente ni sanitarios.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó el lunes 20 de julio departamentos en un complejo de viviendas sociales en Caracas a unas 200 familias desplazadas y prometió la construcción de 4,000 viviendas adicionales durante el año. Sin embargo, la ONU advierte que el número de desaparecidos podría alcanzar los 50,000, aunque algunas proyecciones locales sitúan la cifra alrededor de 10,000.
Hasta el momento se han registrado 1,405 réplicas del sismo principal, según el boletín oficial, lo que complica las labores de búsqueda y rescate en la zona cero de La Guaira, donde voluntarios y equipos de emergencia continúan trabajando para localizar los cuerpos aún atrapados bajo los escombros.
El desastre se considera uno de los más graves en la historia de América Latina, y la comunidad internacional ha ofrecido asistencia humanitaria mientras el gobierno venezolano enfrenta el reto de atender a millones de afectados.