EE.UU. envía el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

...

El 21 de julio, un avión partió de Miami con 18 toneladas de alimentos y kits de higiene destinados a 700 familias cubanas, cumpliendo la promesa del secretario de Estado Marco Rubio de destinar 100 millones de dólares a la crisis humanitaria en La Habana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 06:04 AM.
En Internacional y editada el 22/07/2026 07:41 AM.