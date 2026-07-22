Indignación en Francia por la posible autorización de pesticidas que amenazan a las abejas

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Grupos ecologistas y apicultores franceses protestan mientras el Parlamento se prepara para aprobar la reintroducción del acetamiprid y el flupyradifurone, dos insecticidas prohibidos en Francia pero permitidos en la UE, que ponen en riesgo a las abejas y la salud humana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 01:27 PM.
En Internacional y editada el 22/07/2026 12:51 PM.