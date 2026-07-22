Trump propone a Gianni Infantino como candidato a Secretario General de la ONU

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Según fuentes citadas por el New York Post, el presidente estadounidense Donald Trump respaldaría al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para ocupar el cargo de Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, cuya elección se realizará a finales de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 06:07 AM.
En Internacional y editada el 22/07/2026 09:45 AM.