Trump propone a Gianni Infantino como candidato a Secretario General de la ONU

El presidente Donald Trump habría señalado a Gianni Infantino, de 56 años, como su candidato preferente para suceder a António Guterres al frente de la ONU, informó el New York Post el 21 de julio. La propuesta se basa en la percepción de Trump de que Infantino es una figura respetada a nivel internacional y capaz de unir a diversos sectores, valoración que se habría forjado durante la estrecha relación que ambos mantuvieron en la organización del Mundial de 2026.
El proceso de selección del nuevo Secretario General, que culminará a finales de diciembre de 2026, sigue los lineamientos establecidos por la Carta de la ONU. Primero, el Consejo de Seguridad debe emitir una recomendación, y luego la Asamblea General aprueba la designación. Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo, posee poder de veto, lo que le otorga una influencia decisiva en la elección.
Durante sus dos mandatos en la Casa Blanca, Trump mantuvo una postura crítica hacia la ONU, retirando a EE. UU. del Acuerdo de París, anunciando su salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonando el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, su vínculo con Infantino se consolidó en la fase preparatoria del Mundial 2026, coorganizado por EE. UU., México y Canadá, donde ambos aparecieron en actos oficiales y Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA en diciembre.
El proceso electoral, aprobado el 5 de septiembre de 2025, exige que los candidatos presenten una declaración de visión estratégica, un currículum vitae y detalles de financiación, además de participar en diálogos con los Estados miembros. Las candidaturas se presentan entre mayo y junio de 2026, y la decisión final se tomará en la Asamblea General bajo la recomendación del Consejo de Seguridad, conforme al Artículo 97 de la Carta de la ONU.
Si bien la propuesta de Trump aún no ha sido oficializada por la administración estadounidense ni por la propia FIFA, la noticia ha generado debate sobre la idoneidad de un dirigente deportivo para liderar la organización multilateral más importante del mundo.