Activistas construyen búnker anti‑ICE en Pittsburgh para proteger a inmigrantes

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Un grupo de activistas de la organización Casa San José instaló “El Búnker”, un centro clandestino en Pittsburgh, Pensilvania, para ofrecer asistencia legal y de emergencia a inmigrantes frente a la creciente ola de detenciones de ICE. Entre agosto de 2025 y marzo de 2026 la agencia migratoria arrestó a 5,100 personas en el estado, lo que ha impulsado la creación de esta red de defensa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:43 AM.
En Internacional y editada el 23/07/2026 09:09 AM.