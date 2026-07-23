México pide investigar muerte de connacional tras operativo del ICE en Florida

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El Consulado mexicano en Orlando solicita a la Patrulla de Carreteras de Florida una investigación completa tras la muerte de Juan Jairo Coronilla, quien fue atropellado mientras huía de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La diplomacia mexicana ofrece acompañamiento a la familia y promete usar todos los recursos consulares y jurídicos para proteger a los mexicanos en EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 12:04 PM.
En Internacional y editada el 23/07/2026 03:36 PM.