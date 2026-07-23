México pide investigar muerte de connacional tras operativo del ICE en Florida

El Consulado de México en Orlando, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, ha pedido a la Patrulla de Carreteras de Florida que realice una investigación exhaustiva sobre la muerte de Juan Jairo Coronilla, ciudadano mexicano que falleció el 14 de julio en San Agustín, condado de St. Johns, Florida.
Coronilla fue atropellado por un camión mientras intentaba escapar a pie de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el relato oficial, el hombre huyó de los agentes y, al cruzar una carretera, fue embestido, lo que le provocó heridas mortales.
El Consulado manifestó que está brindando acompañamiento a los familiares de la víctima y que mantiene un seguimiento puntual del caso. Asimismo, indicó que ha iniciado gestiones diplomáticas con las autoridades estadounidenses para expresar la profunda preocupación del Gobierno de México respecto a los procedimientos de detención y arresto que, en ocasiones, derivan en “consecuencias lamentables”.
En el comunicado se subrayó que México empleará todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos a su alcance para proteger los derechos de los mexicanos en territorio estadounidense. El mensaje concluyó con las más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Juan Jairo Coronilla, reiterando el compromiso de brindarles la asistencia consular necesaria.