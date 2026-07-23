EE.UU. impone arancel del 25 % a Brasil y Lula lanza línea de crédito de US$3.650 mil millones

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Estados Unidos aplicó un gravamen del 25 % a un 18 % de las exportaciones brasileñas, citando prácticas comerciales “desleales”. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva respondió con la línea de crédito Brasil Soberano III, de US$3.650 mil millones, para apoyar a los sectores afectados y evitar una escalada comercial antes de las elecciones presidenciales de octubre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 01:19 PM.
En Internacional y editada el 23/07/2026 03:20 PM.