EE. UU. impondrá arancel de 12.5% a México por incumplimientos sobre trabajo forzoso

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A partir del viernes 24 de julio, Estados Unidos aplicará aranceles mínimos del 10 % a México y a 59 países, como respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, según la Oficina del Representante Comercial (USTR).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 03:24 PM.
En Internacional y editada el 23/07/2026 04:04 PM.