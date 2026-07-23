Repatriarán a Guanajuato a mexicano que murió al huir de un operativo del ICE en Florida

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Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, falleció el 14 de julio en St. Augustine, Florida, después de ser atropellado por un tráiler mientras escapaba de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso se suma a una serie de muertes vinculadas a operativos migratorios en EE. UU. La viuda, Yezzika Alamilla, recibió apoyo del Consulado de México y del colectivo de defensa laboral Colectivo Árbol para repatriar los restos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 03:24 PM.
En Internacional y editada el 23/07/2026 03:50 PM.