Repatriarán a Guanajuato a mexicano que murió al huir de un operativo del ICE en Florida

Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler mientras cruzaba a pie una carretera muy transitada, escapando de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La Patrulla de Carreteras de Florida informó que el incidente ocurrió después de que un vehículo con cuatro ocupantes fuera detenido en una gasolinera y sus pasajeros huyeran a pie.
Coronilla Durán, originario de San Luis de la Paz, Guanajuato, había viajado a Estados Unidos con visa de turista para visitar a familiares y amigos. Según Isaret Jeffers, fundadora del Colectivo Árbol, el joven había permanecido tres semanas en Georgia antes de dirigirse a la costa este para disfrutar de las playas. La viuda, Yezzika Alamilla, aseguró que su esposo temía ser detenido y por eso corrió, lo que lo llevó a la fatal colisión.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido comentarios oficiales sobre la validez de la visa ni sobre los motivos de la redada. La subsecretaria de Atención a Migrantes y Asuntos de Movilidad de Guanajuato, Susana Guerra Vallejo, confirmó que el cuerpo será repatriado a México en un vuelo comercial desde Orlando y que la familia podrá verlo en una funeraria de Florida antes del traslado a San Luis de la Paz, donde será sepultado.
Coronilla Durán deja a su esposa y a dos hijos, una niña de siete meses y un niño de siete años. Colectivo Árbol le proporcionó un boleto de avión y alojamiento temporal mientras gestionaba los trámites de repatriación. El consulado mexicano ha continuado asistiendo a la familia.
Este hecho constituye la tercera muerte vinculada a encuentros con el ICE en menos de una semana y la décima desde que el expresidente Donald Trump lanzó su campaña de deportaciones masivas en 2023. El gobierno mexicano ha solicitado a los fiscales estatales de EE. UU. que revisen estas muertes para determinar posibles responsabilidades penales.