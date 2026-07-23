Hallan los restos del Pan Am Clipper Endeavor 70 años después del desastre

Después de más de siete décadas bajo el Atlántico, el fuselaje del Pan American Clipper Endeavor emergió de la oscuridad gracias al vehículo submarino autónomo Miss Millie, equipado con sonar y cámaras de alta resolución. El hallazgo se realizó a 600 metros bajo la superficie y a ocho kilómetros de la costa, donde las letras blancas “PAA” y el logotipo alado de Pan American todavía se distinguían en el fondo marino.
El Clipper Endeavor, vuelo 526A apodado “Easter Special”, partió de San Juan el 11 de abril de 1952 con 69 pasajeros y tripulación a bordo, rumbo al aeropuerto Idlewild (hoy JFK). Menos de nueve minutos después del despegue, los motores del ala derecha perdieron potencia en rápida sucesión. El capitán John C. Burn intentó regresar, pero el avión descendió rápidamente y se vio obligado a acuatizar. La sección de la cola se desprendió y el fuselaje se hundió, cobrando 52 vidas.
El accidente marcó un antes y un después en la normativa de seguridad aérea. En aquel entonces no existían instrucciones obligatorias de evacuación; la tragedia impulsó la creación de los protocolos que hoy exigen demostraciones de uso de chalecos, salidas de emergencia y procedimientos de evacuación, los cuales se aplican en todas las aerolíneas del mundo.
Testimonios de sobrevivientes y familiares siguen resonando. Diana Lachatanere, de 80 años, recordó la pérdida de su padre, Romulo Lachatanere, quien falleció en el accidente cuando ella tenía apenas cinco años. “Todavía es un tema sensible”, afirmó la archivista, quien desconocía la reciente búsqueda de los restos.
La localización del avión fue posible gracias a la Air/Sea Heritage Foundation, dirigida por Russ Matthews, quien durante siete años buscó el sitio del hundimiento. La pandemia de COVID‑19 retrasó la operación, pero en la primavera de 2022 el buque de reconocimiento Fugro Brasilis cruzó la zona de 26 km² designada para la búsqueda, llevando a bordo a Miss Millie. El vehículo, con forma de torpedo, escaneó el lecho marino y reveló las inscripciones “PAA” y “VOR” de “Endeavor”, parcialmente cubiertas por sedimentos.
El hallazgo no solo brinda cierre a los familiares, sino que también ofrece a investigadores una oportunidad única para estudiar la degradación de estructuras aeronáuticas en ambientes profundos y reforzar la importancia de la preservación del patrimonio marítimo.
Con la publicación de este descubrimiento, se reaviva la memoria de un episodio que, pese a su tragedia, contribuyó a la seguridad de los vuelos modernos y a la evolución de los protocolos de emergencia que salvan vidas hoy en día.