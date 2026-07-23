Hallan los restos del Pan Am Clipper Endeavor 70 años después del desastre

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Un vehículo submarino autónomo descubrió a 600 m de profundidad y a ocho kilómetros de la costa de San Juan los restos del Douglas DC‑4 que se hundió en 1952 tras perder dos motores, un hallazgo que reaviva la memoria de 52 víctimas y consolida lecciones de seguridad aérea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:44 AM.
En Internacional y editada el 23/07/2026 10:03 AM.