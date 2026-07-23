Visita de Netanyahu a la ONU reaviva choque entre Trump y alcalde de Nueva York

...

El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró su condena a Benjamin Netanyahu y señaló que la ciudad estudia medidas simbólicas contra el primer ministro israelí, mientras el presidente Donald Trump descalifica la postura del alcalde. Expertos en derecho internacional consideran improbable que la orden de la Corte Penal Internacional (CPI) sea ejecutada en EE. UU., dado el estatus de la ONU y la política estadounidense de no reconocer la jurisdicción del tribunal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:45 AM.
En Internacional y editada el 23/07/2026 09:36 AM.