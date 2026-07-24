Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba resolución que exige el retiro de tropas de Irán

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En una votación histórica, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que pide el fin de la intervención militar estadounidense en Irán, con el apoyo de cuatro republicanos y la mayoría demócrata, marcando un nuevo revés para la política de Donald Trump en Medio Oriente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 09:24 AM.