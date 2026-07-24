Deslizamiento en Chongqing deja al menos 11 muertos y 50 desaparecidos, continúa la búsqueda

...

Autoridades chinas confirman 11 fallecidos y 50 desaparecidos tras el derrumbe de tierra en Pengshui, Chongqing; rescates difíciles por rocas gigantes y riesgo de nuevos deslizamientos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 09:21 AM.