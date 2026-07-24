España declara emergencia nacional por incendios en Madrid y Ávila

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El Gobierno español declaró emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila tras la propagación de intensos incendios forestales que han obligado al desplazamiento de aproximadamente 11,500 personas. El presidente Pedro Sánchez encabezó la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias para evaluar la situación y activar recursos estatales, autonómicos y locales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 09:44 AM.