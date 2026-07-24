Detienen en Japón a hombre por siete años de ruido extremo que afectó a todo un vecindario

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Un residente de Nishikyo, Kioto, fue detenido el 23 de julio por generar ruidos excesivos con una guitarra eléctrica y una radio, provocando problemas de salud en vecinos durante más de siete años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 09:54 AM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 10:05 AM.