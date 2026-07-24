EE.UU. sanciona a más de 50 vinculados familiares al CJNG y advierte sobre redes de parentesco

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó un informe que sanciona a más de 50 personas y entidades mexicanas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resaltando que sus estructuras de mando se sustentan en lazos familiares y de confianza.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 09:42 AM.