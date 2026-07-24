Save the Children insta a priorizar a embarazadas y madres lactantes en Venezuela

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A un mes de los sismos que sacudieron el norte de Venezuela, Save the Children advierte que 36,700 mujeres embarazadas y sus recién nacidos enfrentan graves carencias de atención médica, alimentos y refugio, y hace un llamado urgente a gobiernos y donantes para que los incluyan en la respuesta humanitaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 09:20 AM.