Taylor Farms cierra planta en México por brote de ciclosporiasis ligado a lechuga en EE. UU.

Taylor Farms cerró de forma temporal la planta procesadora ubicada en el centro de México después de que la Food and Drug Administration (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) la relacionaran con un brote de ciclosporiasis que ha generado más de 7 mil casos confirmados en Estados Unidos.
La instalación produce bolsas de cinco libras de lechuga iceberg rallada, destinadas a cadenas como Taco Bell, distribuidores como Sysco y otros grandes clientes. La empresa retiró voluntariamente del mercado el producto el 17 de julio, mientras continúan las investigaciones.
Los CDC reportaron que, a inicios de la semana, 4,173 personas en 41 estados habían contraído el parásito, con 308 hospitalizaciones. En Michigan, autoridad sanitaria local informó 7,644 casos, 160 hospitalizaciones y ninguna muerte. Ohio y otros estados también registran incrementos significativos.
La FDA, por su parte, indicó que mantiene seis investigaciones activas sobre ciclosporiasis, cuatro de ellas en curso y dos cerradas pero bajo revisión. Un nuevo brote, con 72 casos, sigue sin una fuente identificada.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) advirtió que, a medida que avance la investigación, podrían detectarse otras marcas, restaurantes o canales de distribución involucrados.
El ministro de Salud de México, David Kershenobich, sostuvo que, hasta la fecha, no existe evidencia de que la lechuga mexicana haya sido la causa del brote, aunque la colaboración entre autoridades de ambos países continúa.
Mientras tanto, Taylor Farms mantiene el cierre temporal de la planta y colabora con las autoridades estadounidenses para esclarecer el origen del brote y garantizar la seguridad alimentaria.