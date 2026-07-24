Taylor Farms cierra planta en México por brote de ciclosporiasis ligado a lechuga en EE. UU.

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La empresa estadounidense Taylor Farms suspendió la producción en su planta del centro de México después de que autoridades sanitarias de EE. UU. vincularan la lechuga iceberg rallada a un brote de ciclosporiasis que ha afectado a más de 7,000 personas en varios estados, entre ellos Michigan y Ohio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 09:42 AM.