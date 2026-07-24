Trump advierte a China y Rusia sobre posible apoyo armado a Irán

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que China y Rusia prometieron no vender armas a Irán y los advirtió de graves consecuencias si incumplen la promesa, en medio de la escalada bélica entre EE. UU. e Irán tras la ruptura del alto al fuego.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 05:45 PM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 06:07 PM.