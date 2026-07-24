Venezuela y Perú reanudan relaciones bilaterales en medio de la transición política peruana

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Las administraciones de Perú y Venezuela anunciaron el inicio de un proceso progresivo para restablecer sus vínculos diplomáticos, comenzando con la reactivación de los servicios consulares. El gesto se produce mientras Perú se prepara para la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien cuenta con el respaldo de María Corina Machado. La medida busca atender a los más de 1,6 millones de venezolanos residentes en Perú, que han quedado sin asistencia consular desde el cierre de los consulados en 2024.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 01:45 PM.
En Internacional y editada el 24/07/2026 05:28 PM.