Corte Penal Internacional destituye al fiscal Karim Khan por acusaciones de agresión

La Asamblea General de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este viernes 24 de julio destituir al fiscal general Karim Khan después de que una de sus colaboradoras lo acusara de agresión sexual. La votación, realizada a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York, contó con el apoyo de 82 de los 125 Estados miembros, superando ampliamente el mínimo de 63 votos necesario para la remoción.
Khan, de 56 años y británico, había sido apartado temporalmente de sus funciones en junio por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP). La acusación proviene de una abogada malasia que declaró ante CNN haber sufrido una "escalada de intentos" de agresión por parte del fiscal. Khan niega categóricamente los señalamientos y ha anunciado que impugnará la decisión por todos los mecanismos legales disponibles.
El comunicado oficial de la CPI indicó que "toma nota" de la votación y resaltó el "espíritu de unidad" de los miembros para defender la integridad de la Corte, palabras del presidente de la Asamblea, Paivi Kaukoranta. La destitución llega después de que Khan fuera retirado del caso emblemático contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad y de que se le excluyera del proceso contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza.
La decisión ha generado reacciones encontradas. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, celebró en la red social X el "largo esperado" relevo del fiscal, mientras que Liz Evenson, directora de justicia internacional en Human Rights Watch, subrayó que la CPI sigue siendo una "corte clave de última instancia" para el movimiento mundial por la justicia.
El abogado de Khan, Tayab Ali, advirtió que la medida podría tener "graves consecuencias" más allá del caso individual, poniendo en riesgo la independencia de la Corte al exponer a sus funcionarios a procesos políticos y potencialmente injustos.
Estados Unidos, que no es parte de la CPI, ha impuesto sanciones económicas a Khan y le prohibió la entrada a su territorio, acusándolo de abusos de autoridad. La comunidad internacional observará de cerca los próximos recursos legales que presentará el exfiscal y el impacto que esta destitución tendrá en la credibilidad y funcionamiento de la Corte.