Corte Penal Internacional destituye al fiscal Karim Khan por acusaciones de agresión

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La Asamblea General de la CPI votó, en sesión secreta, por la destitución del fiscal general Karim Khan tras denuncias de agresión sexual de una integrante de su equipo. La decisión, respaldada por 82 de los 125 Estados miembros, genera controversia sobre la independencia de la Corte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:32 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 05:01 AM.