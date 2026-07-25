Familia de Lorenzo Salgado exige justicia ante el Congreso de EE. UU. tras muerte a manos de ICE

En una audiencia pública celebrada el 24 de julio en Houston, los hijos de Lorenzo Salgado, inmigrante mexicano de 52 años fallecido el 7 de julio a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), exigieron al Congreso de Estados Unidos que se haga justicia por lo que calificaron como una muerte "innecesaria y violenta".
El operativo migratorio que terminó con el tiroteo se realizó mientras Salgado conducía hacia su trabajo como constructor en un barrio mayoritariamente latino. Un agente de ICE le disparó sin que portara cámara corporal, lo que la familia considera una violación grave de los protocolos de uso de la fuerza.
La audiencia, organizada por el Caucus Hispano del Congreso (CHC) y el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, contó con la participación de la congresista Sylvia García (TX), el representante Bennie Thompson (MS) y el congresista Adriano Espaillat (presidente del CHC). Todos los presentes son demócratas.
Los familiares de Salgado solicitaron:
Asimismo, García recordó que el gobierno de México ha expresado su preocupación por la muerte de Salgado y que la comunidad internacional sigue atenta a las acciones del ICE. A pesar de haber invitado a representantes de ICE y DHS, ninguno asistió a la comparecencia.
La familia de Lorenzo Salgado reiteró que la justicia no debe quedar impune y que la verdad sobre la muerte del padre mexicano debe ser conocida para evitar que otros inmigrantes sufran destinos similares.