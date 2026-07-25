Familia de Lorenzo Salgado exige justicia ante el Congreso de EE. UU. tras muerte a manos de ICE

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Los hijos del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, abatido por un agente de ICE en Houston, pidieron al Congreso de EE. UU. una investigación independiente, la liberación de testigos y la promulgación de leyes que garanticen transparencia y rendición de cuentas en operativos migratorios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:32 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 04:59 AM.