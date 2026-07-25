Madre de Mississippi se declara culpable de asesinato en primer grado y recibe cadena perpetua

...

Jerri Roby, de 69 años, admitió haber matado a su hijo John Allen Gaither y ocultó su cadáver detrás de una pared falsa en su vivienda. Fue sentenciada a cadena perpetua después de una investigación que reveló compras de materiales de ocultamiento y falsificación de comunicaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 10:15 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 05:10 AM.