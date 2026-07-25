Madre de Mississippi se declara culpable de asesinato en primer grado y recibe cadena perpetua

La jueza Randi P. Mueller condenó a cadena perpetua a Jerri Roby, de 69 años, tras declararse culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo, John Allen Gaither, de 42 años. El caso, que comenzó con la denuncia de desaparición del hombre a finales de diciembre de 2023, culminó con el hallazgo de su cuerpo oculto detrás de una pared falsa en la residencia de la acusada.
Según el fiscal Crosby Parker, "Hoy, esta acusada de 69 años se declaró culpable de asesinato en primer grado y pasará el resto de su vida en prisión". El fiscal adjunto Matthew D. Burrell añadió que la sentencia busca "un grado de justicia, responsabilidad y cierre para los seres queridos de la víctima y para todos los afectados por este crimen despiadado".
El caso pone de relieve la importancia de la investigación forense y la colaboración entre agencias locales para resolver desapariciones que pueden ocultar crímenes más graves.