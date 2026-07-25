Trump retoma la Cena de Corresponsales entre bromas de reelección y estrictas medidas de seguridad

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a pronunciar su discurso en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tres meses después del intento de atentado que obligó a su evacuación. En su intervención, volvió a insinuar una candidatura para 2028, mientras el Servicio Secreto reforzó la seguridad del evento, ahora en el Waldorf Astoria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:32 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 05:04 AM.