Acusación popular contra Begoña Gómez pide hasta 13 años de cárcel

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La asociación ultraderechista Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 11:58 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 01:27 PM.