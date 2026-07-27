Acusación popular contra Begoña Gómez pide hasta 13 años de cárcel

En el marco de la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, la acusación popular liderada por la asociación ultraderechista Hazte Oír ha presentado su escrito de conclusiones provisionales solicitando penas de prisión que, sumadas, alcanzan los 13 años para Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez.
El juez acordó el 20 de junio enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado, decisión que la Audiencia de Madrid confirmó. La Fiscalía y la defensa de Gómez, sin embargo, han sostenido que el caso debe archivarse y no presentarán cargos.