Los argentinos frente al espejo del racismo: críticas tras la derrota en el Mundial 2026

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Tras perder la final del Mundial 2026 contra España, Argentina se vio envuelta en una ola de acusaciones de racismo que trascienden al fútbol y alcanzan a la sociedad entera, alimentada por celebridades, redes sociales y políticos extranjeros. Expertos y datos estadísticos contrastan la percepción global con la realidad interna del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 08:24 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 09:02 AM.