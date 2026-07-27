Cancillería mexicana y francesa discuten iniciativa para limitar el veto en el Consejo de Seguridad

En una llamada telefónica celebrada este lunes, el canciller de México, Roberto Velasco, y su homólogo de Francia, Jean‑Noël Barrot, dieron seguimiento a los acuerdos alcanzados entre el presidente francés Emmanuel Macron y la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La conversación, anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se centró en la elaboración de una iniciativa conjunta que pretenda limitar el ejercicio del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según informó la Cancillería, la propuesta surge como respuesta a la creciente preocupación internacional por los bloqueos que generan los vetos en decisiones críticas de seguridad global, como conflictos armados y crisis humanitarias. Francia y México buscarán, a través de canales diplomáticos multilaterales, presentar una reforma que establezca criterios más estrictos para el uso del veto, con el objetivo de evitar su empleo como herramienta de presión política.
El intercambio también abordó otros temas de interés bilateral, como la cooperación en energía limpia, la promoción de la cultura y el fortalecimiento de los lazos comerciales. Ambos cancilleres reiteraron su compromiso de profundizar la relación estratégica entre ambos países, alineándose con las directrices de los mandatarios Macron y Sheinbaum, quienes han manifestado su intención de impulsar una agenda conjunta en materia de seguridad mundial y desarrollo sostenible.
La SRE señaló que la iniciativa franco‑mexicana será presentada en los próximos foros internacionales, donde se espera contar con el apoyo de otras naciones que comparten la visión de un Consejo de Seguridad más equilibrado y eficaz.