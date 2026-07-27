Cancillería mexicana y francesa discuten iniciativa para limitar el veto en el Consejo de Seguridad

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El canciller Roberto Velasco y su homólogo francés Jean‑Noël Barrot conversaron por teléfono para dar continuidad a la propuesta franco‑mexicana que busca restringir el uso del veto en el Consejo de Seguridad, iniciativa respaldada por Emmanuel Macron y Claudia Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 11:57 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 01:30 PM.