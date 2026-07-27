Detienen a hombre que atacó con cuchillos a tres mujeres en la Porte de Clichy, París

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Un policía fuera de servicio interceptó rápidamente a un sospechoso que hirió a tres mujeres, una de ellas embarazada, en la zona noroeste de la capital francesa. Dos víctimas están en estado crítico y la tercera presenta lesiones leves.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 10:16 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 10:25 AM.