Detienen a hombre que atacó con cuchillos a tres mujeres en la Porte de Clichy, París

Un hombre fue detenido tras atacar con dos cuchillos de cocina a tres mujeres en la Porte de Clichy, al noroeste de París, alrededor de las 11:30 del día de hoy. La intervención fue realizada por un policía que se encontraba fuera de servicio, quien, junto a transeúntes, logró inmovilizar al agresor de forma inmediata, según informó la prefectura de policía.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que el sospechoso ofreció "declaraciones incoherentes" y pidió prudencia al especular sobre el motivo del ataque. La identidad del detenido no se ha revelado todavía.
Las víctimas son tres mujeres de 19, 24 y 36 años. Dos de ellas se encuentran en estado crítico y la tercera presenta lesiones leves. Una de las mujeres está embarazada, informó el alcalde del distrito XVII, Geoffroy Boulard, quien elogió el "sangre fría" del policía y la rápida acción de los ciudadanos que colaboraron en la detención.
En el lugar del hecho se estableció un perímetro de seguridad y los servicios de emergencia trasladaron a las tres mujeres a hospitales cercanos para su atención. La investigación continúa para determinar el posible vínculo entre el agresor y problemas psiquiátricos, a la luz de casos similares ocurridos a finales de 2025.