Detienen a mexicano por hackeo y robo de cajeros en San Pedro Sula

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Un hombre de 25 años, originario de Culiacán, fue capturado en flagrancia en San Pedro Sula, Honduras, por estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, tras sustraer 190 mil lempiras (≈ 123 mil 618 pesos) mediante la manipulación de cajeros automáticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 12:58 PM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 01:25 PM.