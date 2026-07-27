Detienen a mexicano por hackeo y robo de cajeros en San Pedro Sula

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Honduras y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), detuvo a un ciudadano mexicano de 25 años, originario de Culiacán, Sinaloa, bajo cargos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos.
El sospechoso, residente del barrio Centro de San Pedro Sula, formaba parte de una “modalidad delictiva” dedicada a la manipulación de los sistemas internos de los cajeros automáticos (ATM). Según el comunicado de la Policía Nacional, el departamento de seguridad de la entidad financiera detectó una serie de transacciones irregulares que vulneraron el sistema de los cajeros ubicados en el boulevard del Norte, sector Los Álamos.
El modus operandi consistía en obtener previamente acceso al sistema interno del ATM y, mediante un algoritmo y una aplicación móvil en un teléfono Google, enviar códigos que autorizaban retiros de efectivo sin necesidad de tarjeta bancaria. El algoritmo permitió al delincuente retirar una suma total de 190 mil lempiras, equivalentes a 123 mil 618 pesos mexicanos, en billetes de 500 lempiras.
Tras la detección de los movimientos anómalos en una agencia de la séptima calle, los protocolos de alerta e inteligencia fueron activados. Los elementos de seguridad localizaron al individuo en inmediaciones del cajero de la agencia Los Álamos, donde fue sorprendido en flagrancia realizando operaciones irregulares.
En el momento de la captura, la policía incautó el efectivo mencionado y el teléfono móvil que será analizado para determinar su vinculación con el hackeo. Las autoridades señalaron que este método ya había sido observado en otros cajeros de la zona y que continuarán las investigaciones para identificar a los demás involucrados y cuantificar el perjuicio económico total.