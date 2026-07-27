Pescador enfrenta cargos tras publicar videos con tiburones protegidos en Washington

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Connor Seifert, de Tacoma, fue arrestado tras una investigación de varios meses que reveló la captura ilegal de tiburones de seis y siete branquias, especies protegidas por el estado. Las autoridades presentaron nueve cargos por pesca recreativa ilegal y uno por declaración falsa, con multas y penas de prisión que podrían superar los tres años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 05:58 PM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 06:45 PM.