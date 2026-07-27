Pescador enfrenta cargos tras publicar videos con tiburones protegidos en Washington

Un pescador de 27 años, identificado como Connor Seifert y residente de Tacoma, Washington, fue detenido el 23 de julio después de que una investigación del Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado revelara la captura y manipulación de especies de tiburón protegidas. La detención se produjo tras la difusión en redes sociales de videos donde Seifert mostraba la captura de tiburones de seis y siete branquias en el estrecho de Puget.
Las autoridades señalaron que, en varios de los videos, el pescador trasladaba fuera del agua a un tiburón de seis branquias para fotografiarlo antes de devolverlo al mar. La manipulación inadecuada de estos animales, que requieren mantener el flujo de agua hacia sus branquias, puede comprometer su capacidad de respirar y aumentar el riesgo de mortalidad al ser liberados.
Tras recibir 14 denuncias, muchas de ellas motivadas por el contenido publicado en línea, los investigadores llevaron a cabo una operación encubierta que culminó con la captura de Seifert. Se le imputaron nueve cargos por pesca recreativa ilegal en segundo grado, cada uno con una multa de hasta 1,000 dólares y una pena de hasta 90 días de cárcel, y un cargo por proporcionar una declaración falsa o engañosa a un funcionario público, sancionable con hasta 5,000 dólares de multa y un año de prisión.
Si se aplicaran las sanciones máximas, el total acumulado podría superar los tres años de prisión y generar multas considerables. Seifert se declaró no culpable y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en agosto para continuar el proceso judicial.
El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de la pesca recreativa cuando involucra especies protegidas y subraya la importancia de los reportes ciudadanos y el material digital como herramientas de vigilancia ambiental. Las autoridades continúan exhortando a los pescadores a respetar las restricciones establecidas y a emplear técnicas adecuadas para la manipulación y liberación de ejemplares vulnerables.