España controla incendios forestales y advierte horas difíciles

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El presidente Pedro Sánchez alertó que quedan “horas difíciles” para contener los incendios que azotan Ávila, Madrid y Toledo, mientras el Gobierno declara emergencia de interés nacional y solicita apoyo internacional ante la inminente ola de calor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 11:58 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 01:20 PM.