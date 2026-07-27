España controla incendios forestales y advierte horas difíciles

El presidente de España, Pedro Sánchez, declaró que "quedan horas difíciles, horas complejas" en la lucha contra los incendios forestales que afectan a Castilla‑La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde el fuego ha quemado 77 mil hectáreas y ha obligado al confinamiento preventivo de más de 100 mil personas.
Los focos principales se concentran en Ávila, Madrid y Toledo; hasta el momento no se registran fallecidos ni heridos. Algunas áreas ya han logrado contener el avance del fuego, pero Sánchez subrayó que los próximos dos días son críticos antes de que la nueva ola de calor empeore las condiciones.
El presidente elogió la "cooperación institucional contra un enemigo común, que es el fuego" y anunció que mañana se aprobará un real decreto‑ley que declarará zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, facilitando recursos y fondos para la recuperación y reconstrucción.
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, confirmó que el control de la emergencia está en marcha, aunque la lucha avanza "despacio" debido a las altas temperaturas y la falta de viento. Señaló que casi 3,000 efectivos, junto a cerca de mil medios terrestres, fluviales y aéreos, están desplegados en la zona.
Ante la incapacidad de gestión de la Comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno central declaró la emergencia de interés nacional, según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. La dirección operativa quedó a cargo del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
España ha solicitado al mecanismo de Protección Civil de la UE la activación de recursos internacionales; Grecia e Italia han enviado al menos cuatro aviones de extinción de ala fija, mientras Marruecos y Portugal también ofrecen apoyo.
Hasta la fecha, el país registra 29 grandes incendios (más de 500 hectáreas) en 2024, 17 de los cuales se produjeron en los últimos 24 días de julio, sumando un total de 135 mil hectáreas quemadas según el Ministerio para la Transición Ecológica.
Dos personas fueron detenidas bajo sospecha de provocar incendios: una por operar maquinaria pesada pese a la prohibición por calor extremo y otra por un incendio provocado tras la combustión de un vehículo.