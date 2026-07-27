Inicia juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts

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El lunes se dieron inicio a los alegatos preliminares del proceso penal contra Lindsay Clancy, quien enfrenta cargos de asesinato por la muerte de sus tres hijos en 2023. La defensa alegará psicosis posparto, mientras la fiscalía sostiene que los crímenes fueron premeditados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 03:31 PM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 04:00 PM.