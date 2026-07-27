México condena ataque a marcha del Orgullo LGBT en Berlín y expresa solidaridad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó, a través de sus redes sociales, su más enérgica condena al ataque ocurrido el sábado 25 de julio en la capital alemana, durante el cierre de las celebraciones del desfile del Orgullo LGBT+. En el mensaje oficial, la cancillería expresó sus sinceras condolencias al pueblo y a las autoridades de Alemania por la violencia que empañó la manifestación a favor de la diversidad.
El incidente, que tuvo lugar en el parque Tiergarten, consistió en la colisión intencional de una furgoneta contra la multitud reunida, dejando un saldo de una persona fallecida y 29 heridos, varios con lesiones de gravedad extrema. Según informó el Ministro del Interior, Alexander Dobrindt, el presunto autor, un joven de 21 años vinculado a círculos islamistas, fue localizado y abatido a tiros en el barrio de Spandau.
La SRE reiteró la postura histórica de México de rechazo absoluto a cualquier acto de violencia que atente contra los derechos humanos, la integridad física y la libre expresión de las comunidades de la diversidad sexual en el mundo. Asimismo, manifestó su total solidaridad con las víctimas, sus familias y todos los afectados por el ataque.
Hasta el momento, no se han registrado ciudadanos mexicanos entre los fallecidos o heridos. No obstante, el personal consular de México en Alemania permanece en estado de alerta para atender cualquier solicitud de asistencia de connacionales que se encuentren en la zona.
El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el hecho como una agresión directa a una sociedad abierta y libre, subrayando la necesidad de reforzar la seguridad en eventos públicos y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.