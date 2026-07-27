México condena ataque a marcha del Orgullo LGBT en Berlín y expresa solidaridad

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México condenó el ataque perpetrado contra la marcha del Orgullo LGBT+ en Berlín, ofreciendo sus condolencias al pueblo alemán y reafirmando su rechazo a toda forma de violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+. No se reportan ciudadanos mexicanos entre las víctimas, pero el personal consular permanece alerta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 05:15 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 05:20 AM.