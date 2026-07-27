OPS e IAS advierten sobre desafíos para controlar el VIH en América y alcanzar metas 2030

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Jarbas Barbosa, de la OPS, y Beatriz Grinsztejn, de la IAS, señalan que, aunque varios países de América podrían reducir el VIH a un problema de salud pública para 2030, la meta requiere financiamiento sostenido, ampliación del diagnóstico, acceso inmediato a tratamiento antirretroviral y una drástica expansión de la PrEP. La falta de recursos y la dificultad para llegar a poblaciones vulnerables son los principales obstáculos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 11:58 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 01:32 PM.