Tiroteo en el festival Bite of Seattle deja varias víctimas

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Un tiroteo ocurrido este domingo alrededor de las 18:00 horas en el Seattle Center, cerca de la Aguja Espacial, dejó un número indeterminado de heridos durante el festival Bite of Seattle. Las autoridades locales no han revelado la identidad de las víctimas ni si se ha detenido a los presuntos agresores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 05:17 AM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 05:51 AM.