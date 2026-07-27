Tiroteo en el festival Bite of Seattle deja varias víctimas

Un tiroteo se desató este domingo en el Seattle Center, a escasa distancia de la emblemática Aguja Espacial, mientras se celebraba el festival Bite of Seattle, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad.
Según informaron las autoridades locales, la balacera ocurrió cerca de las 18:00 horas (hora del Pacífico) y dejó varias personas heridas; el número exacto de víctimas aún no se ha determinado. Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad de los heridos ni la gravedad de sus lesiones, ni se ha confirmado la captura de los presuntos responsables.
El Bite of Seattle, que se celebra anualmente desde 1982, congrega a más de 300 puestos de comida y artículos promocionales, atrayendo a aproximadamente 350 mil asistentes durante sus tres días de actividades. El festival se ha consolidado como una cita cultural y gastronómica que reúne a residentes y visitantes en torno a la celebración comunitaria.
El tiroteo se inscribe en la alarmante tendencia de violencia armada en Estados Unidos. De acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA), este año el país ha registrado 268 tiroteos masivos, definidos como incidentes con cuatro víctimas o más, sin contar al agresor.
Las autoridades de Seattle continúan investigando el hecho y han pedido a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y localizar a los responsables.