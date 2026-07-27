Donald Trump se burla de México y pronuncia mal su nombre durante visita a planta de GM en Michigan

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En un discurso en la planta de General Motors en Michigan, el presidente de EE. UU., Donald Trump, se mofó de México, erró al pronunciar su nombre y reiteró su política arancelaria “Estados Unidos Primero”, mientras anunciaba incentivos para la industria automotriz norteamericana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 03:33 PM.
En Internacional y editada el 27/07/2026 03:41 PM.