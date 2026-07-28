España levanta evacuaciones tras contener los principales incendios en Madrid y Ávila

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El Ministerio del Interior anunció que, a partir de las 17:00 hora local, se suspende la orden de evacuación en trece municipios de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, tras varios días de intensas operaciones de extinción que han reducido la amenaza de los incendios forestales que arrasaron más de 120 mil hectáreas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 09:37 AM.
En Internacional y editada el 28/07/2026 12:27 PM.