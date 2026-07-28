ICE detiene a trabajadores latinos y amenaza la transformación tecnológica de Pittsburgh

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Una redada de ICE en Chippewa Township dejó sin obra a ocho inmigrantes, revelando la dependencia de la ciudad de Pennsylvania de la mano de obra latina para sostener su renacimiento tecnológico y generando incertidumbre en sectores clave como la construcción, la salud y la investigación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:57 AM.
En Internacional y editada el 28/07/2026 01:09 PM.