Joven de 15 años entre los sospechosos del tiroteo en el festival Bite of Seattle

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Al menos tres hombres, incluido un adolescente de 15 años, son investigados por el tiroteo que dejó tres muertos y cuatro heridos en la feria gastronómica Bite of Seattle, cerca de la Space Needle. El menor permanece detenido mientras se esclarecen los hechos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 28/07/2026 12:56 PM.