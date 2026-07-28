Joven de 15 años entre los sospechosos del tiroteo en el festival Bite of Seattle

Un joven de 15 años forma parte de los tres sospechosos que la policía de Seattle señala como responsables del tiroteo ocurrido el domingo alrededor de las 18:00 horas en el festival Bite of Seattle, un evento gastronómico anual que se celebra en el Seattle Center, a la sombra de la Space Needle.
Según un documento presentado ante un tribunal juvenil, los disparos fueron efectuados por el adolescente, un conocido que falleció en el lugar y al menos otro sospechoso cuya identidad se desconoce. El menor no compareció a su audiencia inicial el lunes y permanece retenido en un centro de detención juvenil mientras se le investiga por delitos relacionados con armas de fuego y agresión en primer grado.
El tiroteo dejó tres víctimas mortales —dos hombres de 19 y 44 años y una mujer de 56 — y cuatro heridos, entre ellos un niño de dos años que se encuentra en condición satisfactoria. Los demás heridos, dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39, ya fueron dados de alta del hospital.
Las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa Katie Wilson, han admitido confusiones en la información divulgada inicialmente. La policía esperó cinco horas antes de confirmar que un tirador estaba detenido y que se sospechaba la existencia de otro individuo prófugo. Posteriormente, el jefe de policía, Shon Barnes, indicó que no se tiene certeza de que el segundo tirador fuera una de las personas fallecidas.
El festival, que se celebra desde 1982 y atrae a alrededor de 350,000 visitantes, quedó parcialmente vacío tras los disparos. Testigos relataron haber buscado refugio en los edificios del complejo y en el cercano Museo Infantil de Seattle. Los vendedores pudieron regresar al día siguiente para recoger sus mercancías, mientras la escena quedó marcada por restos de alimentos y equipos de cocina abandonados.
Las investigaciones continúan y se espera que el tribunal juvenil fije una nueva fecha para la comparecencia del adolescente, mientras la comunidad de Seattle sigue consternada por la violencia que interrumpió uno de sus eventos culturales más esperados.