Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú en medio de una década de inestabilidad

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La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, juró como presidenta del Perú el 28 de julio de 2026, marcando el noveno cambio de mandatario en diez años. En su discurso, la mandataria prometió unidad nacional, fortalecimiento institucional y combate a la corrupción, mientras una bancada de izquierda protestó por las víctimas de la represión estatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 12:02 PM.
En Internacional y editada el 28/07/2026 12:10 PM.