Portugal enfrenta incendio activo de mil hectáreas cerca de la frontera con España

Guarda, Portugal – Un incendio que se originó el lunes en la zona de matorral de Rochoso y Monte Margarida sigue ardiendo, quemando una superficie estimada en mil hectáreas, según datos preliminares de los satélites VIIRS y MODIS. El fuego mantiene dos frentes activos y ha obligado a desplegar el mayor dispositivo de extinción jamás utilizado en Portugal.
Hasta las 09:00 hora local, la operación cuenta con 282 bomberos, 87 vehículos terrestres y un helicóptero de apoyo aéreo. En total, el país tiene 39 incendios activos, aunque solo nueve continúan en fase de combate; los demás están en proceso de resolución o bajo vigilancia.
El despliegue nacional incluye 939 efectivos, 288 vehículos y dos medios aéreos, distribuidos en varios focos críticos: en Penafiel (distrito de Oporto) operan 210 efectivos con 71 vehículos; en Vila Verde (Braga) 118 operativos con 33 vehículos; y en Cinfães (Viseu) 37 efectivos con nueve vehículos. No se han publicado cifras fiables de superficie quemada en estos últimos incendios.
Al menos siete bomberos han resultado heridos desde el inicio del incendio en Guarda y Vila Verde. El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera ha declarado en "peligro máximo" a todos los distritos del norte y centro del país, así como a Beja y Faro, mientras que el resto del territorio se encuentra bajo "riesgo muy elevado" durante los próximos días.
La emergencia portuguesa coincide con los grandes incendios que azotan a España, particularmente en Madrid, Ávila y Toledo. En respuesta, Portugal ha enviado a España 134 efectivos y 41 vehículos, tras haber recibido ayuda española a principios de julio durante el incendio de Vouzela. Francia también está combatiendo incendios extensos en Gironda y Las Landas, dentro de una ola que ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil.