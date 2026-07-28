Portugal enfrenta incendio activo de mil hectáreas cerca de la frontera con España

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Un fuego que ha consumido aproximadamente mil hectáreas en el municipio de Guarda, a 20 km de la frontera española, sigue activo y moviliza el mayor dispositivo de extinción de la historia de Portugal, con 282 efectivos, 87 vehículos y apoyo aéreo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 28/07/2026 01:01 PM.