Terremoto de magnitud 7.1 sacude Japón; reportan heridos y daños en Kyushu

...

Un sismo de 7.1 grados de magnitud estremeció la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, a las 16:27 hora local del 28 de julio. La Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) emitió y luego retiró una alerta de tsunami, mientras al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:57 AM.
En Internacional y editada el 28/07/2026 12:31 PM.