Abuela mexicana guarda cartas Pokémon selladas; familia descubre tesoro de más de 250 mil dólares

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Una familia encontró en la casa de su abuela más de 250 mil dólares en cartas y objetos de colección Pokémon, aunque la cifra aún no ha sido tasada profesionalmente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 12:59 PM.
En Internacional y editada el 29/07/2026 02:16 PM.