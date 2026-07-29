Abuela mexicana guarda cartas Pokémon selladas; familia descubre tesoro de más de 250 mil dólares

Una familia de la Ciudad de México descubrió, mientras ayudaba a su abuela de más de 80 años a localizar objetos guardados durante años, una colección de cartas Pokémon selladas y artículos de la franquicia cuyo valor estimado supera los 250,000 dólares, según comentarios de coleccionistas en redes sociales.
El hallazgo se dio a conocer en Reddit por uno de los nietos, quien relató que la anciana había mencionado en varias ocasiones que conservaba sobres y, en particular, algunos Charizard. Al principio la familia creyó tratarse de una colección corriente, pero la búsqueda reveló tres cajas con sobres de la edición First Edition Fossil, cada una valorada entre 15,000 y 30,000 dólares, además de sobres sueltos de la serie Base Set cuyo conjunto alcanzaría al menos 30,000 dólares.
Entre los objetos hallados también se encontraban Poké Balls chapadas en oro de 24 quilates distribuidas por Burger King, figuras, accesorios, mazos iniciales y una caja de la película *Pokémon: The First Movie*. Un álbum con cartas de las series clásicas Base Set, Jungle y Fossil completaba el tesoro, al igual que un juguete Pokédex sellado de la década de 1990.
Los usuarios que comentaron la publicación estimaron que el valor total de la colección podría superar los 250,000 dólares, aunque la familia señaló que aún no ha recibido una tasación profesional que confirme dicha cifra. La abuela, quien originalmente compró las cartas para que sus nietos jugaran, también adquirió sobres y cartas adicionales con la intención de guardarlos para el futuro sin informarles de su existencia.
El caso se suma a recientes descubrimientos de colecciones Pokémon de alto valor en México, como el hallazgo de un álbum de cartas valorado en miles de dólares en abril y otra familia que encontró una colección estimada en 36,000 dólares. La abuela cree que podrían existir más artículos ocultos en la vivienda, por lo que la familia planea continuar la revisión.