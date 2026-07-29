Bolivia emite orden de captura contra Evo Morales por presuntos actos de terrorismo

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006‑2019), acusándolo de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y servicios públicos, entre otros cargos.
El fiscal Brayan Melgar, quien firmó la orden, la confirmó a la agencia EFE una fuente cercana al exmandatario. La medida se sustenta en la presunta participación de Morales en los bloqueos de carreteras que se extendieron durante siete semanas entre mayo y junio de 2024, impulsados por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La emisión de esta nueva orden de captura intensifica la tensión política en Bolivia y plantea interrogantes sobre el uso de la justicia como herramienta de confrontación entre facciones opuestas.