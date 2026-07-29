Bolivia emite orden de captura contra Evo Morales por presuntos actos de terrorismo

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La Fiscalía boliviana, a través del fiscal Brayan Melgar, emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, imputándole terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a los bloqueos de carreteras de mayo‑junio de 2024. Morales denunció persecución política y acusó al gobierno de Rodrigo Paz de ocultar la crisis económica del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 03:05 PM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 09:31 AM.