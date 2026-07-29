Deslave en Chongqing eleva la cifra de muertos a 41 personas

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Tras el deslizamiento de tierra ocurrido el 17 de julio en Chongqing, China, las autoridades confirman 41 fallecidos y continúan las labores de búsqueda y rescate entre laderas y ríos, mientras se evacúan más de mil residentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 09:10 AM.
En Internacional y editada el 29/07/2026 02:13 PM.