Periodista rusa es condenada a 12 años de prisión por enviar dinero a Ucrania

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Daria Shipachova, periodista especializada en salud, fue sentenciada a 12 años de cárcel, multa y confiscación de bienes por supuesta alta traición tras transferir fondos a Ucrania, en un juicio a puerta cerrada que duró una hora y media.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 09:12 AM.
En Internacional y editada el 29/07/2026 02:11 PM.