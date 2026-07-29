Periodista rusa es condenada a 12 años de prisión por enviar dinero a Ucrania

Un tribunal de Moscú condenó a la periodista rusa Daria Shipachova a 12 años de prisión, una multa de 300 mil rublos (aproximadamente 3,800 dólares) y la confiscación de 1.5 millones de rublos (cerca de 18,860 dólares) por presunta alta traición al enviar dinero a Ucrania, informó el portal independiente Mediazona.
El juicio, celebrado a puerta cerrada en el Tribunal Urbano de Moscú, se resolvió en apenas hora y media. Shipachova admitió su culpabilidad y aceptó colaborar con las autoridades, lo que facilitó la rapidez del proceso. Los detalles de la causa permanecen desconocidos para los medios externos.
Según una amiga de la periodista citada por Mediazona, Shipachova habría transferido fondos a Ucrania, aunque no se pudo confirmar si el dinero estaba destinado al ejército ucraniano o a otras entidades. La periodista, que se dedicaba a la redacción de artículos científicos y de salud, particularmente sobre síndromes de dolor crónico, fue detenida en abril de 2025 durante una operación nocturna de agentes especiales que irrumpieron en su vivienda. Tras su captura, fue trasladada a la región de Rostov del Don, donde permaneció incomunicada.
Antes de su detención, Shipachova recibió amenazas del grupo extremista “Estado Masculino”, fundado en 2016 y catalogado como organización extremista por el gobierno ruso en 2021. Este movimiento, conocido por su hostilidad hacia mujeres, migrantes y la comunidad LGTBI, habría enfocado su acoso en la periodista debido a sus publicaciones de corte feminista en medios rusos.
La sentencia se enmarca dentro de la legislación rusa que castiga a quienes financian actividades consideradas criminales, y la confiscación de sus bienes se justifica bajo el mismo precepto. La comunidad internacional y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han condenado la medida, señalando que el caso refleja la creciente represión del Estado ruso contra voces críticas y activistas.