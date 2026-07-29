Rusia emite orden de captura internacional contra Pavel Dúrov, fundador de Telegram

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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia solicitó la captura de Pavel Dúrov por presunta cooperación con el terrorismo, advirtiendo que podría ser arrestado en ausencia y extraditado vía Interpol. La acusación se basa en la supuesta falta de eliminación de canales y bots utilizados por agencias ucranianas y grupos extremistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 08:31 AM.
En Internacional y editada el 29/07/2026 08:41 AM.