Trump recibe a Netanyahu y Zelenski en Casa Blanca tras funeral de Lindsey Graham

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El presidente Donald Trump se reunió en el Despacho Oval con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en el marco del funeral del senador republicano Lindsey Graham, destacando la cooperación en temas de seguridad, Irán y sanciones a Rusia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 10:07 AM.
En Internacional y editada el 29/07/2026 08:57 AM.