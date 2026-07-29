Trump recibe a Netanyahu y Zelenski en Casa Blanca tras funeral de Lindsey Graham

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras el funeral del senador republicano Lindsey Graham, fallecido a los 71 años por una emergencia cardíaca.
Graham, conocido como uno de los principales halcones de la política exterior estadounidense, fue honrado con un cuerpo presente en el Capitolio y un servicio funerario en la Catedral Nacional, al que asistieron el presidente, su familia, miembros del gabinete y legisladores.
Durante el homenaje, Trump calificó a Graham de "querido amigo", "respetado estadista" y "único e inigualable". Aprovechando la ocasión, tanto Netanyahu como Zelenski sostuvieron reuniones con el mandatario estadounidense en el Despacho Oval, encuentros que la Casa Blanca describió como "positivos y productivos".
Netanyahu describió su reunión como "excelente" y subrayó el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares, señalando que era el octavo encuentro entre ambos líderes desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025. Además, fue la primera conversación desde que Estados Unidos e Israel declararon una guerra conjunta contra Irán.
Por su parte, Zelenski calificó la reunión como "buena" y agradeció a Trump por la colaboración para "proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz". El presidente ucraniano también expresó sus condolencias por la muerte de Graham, a quien describió como "un verdadero amigo de Ucrania". Antes de abandonar Washington esa misma noche, Zelenski se reunirá con senadores que impulsan la resolución presentada por Graham para endurecer las sanciones contra Rusia.
El fallecimiento de Graham, quien sirvió más de 30 años como senador por Carolina del Sur y fue un firme aliado de Israel y Ucrania, deja un vacío en la política exterior estadounidense. Entre sus últimos esfuerzos estuvo la promoción de una resolución para reforzar las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, iniciativa que cuenta con el respaldo de Trump y Zelenski.