Calor histórico en México: 2027 marcará un récord sin precedentes de El Niño

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Los modelos climáticos indican que el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad sin precedentes en 2027, convirtiendo al año en el más caluroso registrado. La temperatura global podría subir 1.7 °C sobre niveles preindustriales, acercándose al límite de 1.5 °C del Acuerdo de París y generando graves impactos económicos y ecológicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 03:54 PM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 04:02 PM.