EE. UU. probará drones armados con gel pimienta para detener tiroteos escolares

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Colorado, Florida y Georgia instalarán drones “Campus Guardian Angel” equipados con gel pimienta, luces estroboscópicas y sirenas, con la intención de neutralizar a un tirador activo en segundos. El proyecto, financiado por los estados o fondos privados, busca reforzar la seguridad en escuelas tras una serie de masacres y 102 incidentes con armas de fuego en 2024.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:33 AM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 09:13 AM.